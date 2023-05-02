У Ліверпулі напередодні пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться там від імені України, відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні, 2 травня, пам’ятник урочисто відкрили на території колишнього дитячого будинку Strawberry Field, який прославила пісня гурту The Beatles – Strawberry Fields Forever.

Статую, яка зображує чоловіка з книгою, голубом і українським прапором, виставлять на огляд прихильників Євробачення, які відвідають місто напередодні фіналу конкурсу 13 травня.

Статуя виставлять у Ліверпулі, а згодом її планують перевезти в Україну, коли там стане безпечно.

“Український пам’ятник миру запрошує наших гостей стати на захист миру, ким би вони не були, де б вони не перебували – це почуття, якими засновник й учасник гурту The Beatles Джон Леннон жив і дихав протягом усього свого життя. Пам’ятник є прекрасним новим символом надії для України, і він буде нагадуванням решті світу про шлях до миру: служити, ділитися, прощати, вести діалог”, – прокоментувала Кеті Версфельд, директорка місії Strawberry Field.

Статую зробила 16-річна Осбеліт Гарсія-Моралес із Мексики, яка отримала замовлення минулого року від каліфорнійської коаліції художників “Глобальна ініціатива миру”.

Нагадаємо, що нещодавно пам’ятник британському гурту “The Beatles” у Ліверпулі одягли у традиційний святковий український одяг напередодні пісенного конкурсу Євробачення.

Фігури Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона одягли в українські вишиванки для фільму, який знімає BBC напередодні Євробачення-2023. Його покажуть по телебаченню вже наступного місяця.

Зазначимо, що грандіозний фінал пісенного конкурсу транслюватиметься в прямому етері по телебаченню для мільйонів глядачів у всьому світі та вперше – у кінотеатрах по всій Великій Британії.

Ліверпуль прийме подію в суботу, 13 травня, після двох півфіналів на початку тижня.

Особисті квитки на гранд-фінал розкупили менш ніж за 40 хвилин.

Конкурс проводиться в Ліверпулі, оскільки торік учасник від Великої Британії Сем Райдер посів друге місце після українського гурту “Kalush Orchestra”.

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну завадило країні-переможниці прийняти конкурс у 2023 році, організатори вирішили, що Велика Британія влаштує шоу від імені України.

Ведучими конкурсу стануть зірка “Тед Лассо” Ханна Веддінгем, суддя “Британія має талант” Алеша Діксон, українська співачка Юлія Саніна та ведучий чат-шоу Грем Нортон, який також коментує Євробачення для британських телеглядачів.