Фінансова війна: на лідера Reddit-інвесторів подали до суду

На ідейного натхненника інвесторів-аматорів з Reddit, які влаштували фінансову війну з інвесторами Волл-стріт, Кіта Гілла чекає судова тяганина. Група інвесторів подала проти нього колективний позов, звинувативши в маніпуляціях на ринку під час лихоманки навколо компанії GameStop.

Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, що Кіт Гілл більш відомий під нікнеймами DeepFuckingValue та Roaring Kitty (Ревуча Кітті).

У позові йдеться про те, що Гілл — спеціаліст з цінних паперів, який навмисно видавав себе за аматора. Таким чином він втерся в довіру та обманом змусив користувачів скуповувати акції GameStop.

Водночас Кіт Гілл заявив, що не порушував ніяких законів, тож заперечує свою провину. За словами чоловіка, він просто побачив недооцінку акцій GameStop та поділився з користувачами Reddit своїми думками стосовно цього.

“Очевидно, мій канал створено лише для освітніх цілей, а мій агресивний стиль інвестування навряд чи підійде для більшості людей”, – прокоментував Гілл.

За даними Bloomberg, позов розглядатиме суд у Массачусетсі. Позивачами зазначені компанія Hagens Berman та кілька осіб, які постраждали від дій Reddit-інвесторів.

Цікаво, що відповідачем у справі зазначено не лише Гіллаа й компаніяю Mass Mutal, де раніше працював чоловік. Позивачі звинувачують фірму у тому, що вона не проконтролювала дії колишнього співробітника.