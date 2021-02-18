Фінансова війна: на лідера Reddit-інвесторів подали до суду

Про це повідомляє BBC.
Зазначимо, що Кіт Гілл більш відомий під нікнеймами DeepFuckingValue та Roaring Kitty (Ревуча Кітті).
У позові йдеться про те, що Гілл — спеціаліст з цінних паперів, який навмисно видавав себе за аматора. Таким чином він втерся в довіру та обманом змусив користувачів скуповувати акції GameStop.
Водночас Кіт Гілл заявив, що не порушував ніяких законів, тож заперечує свою провину. За словами чоловіка, він просто побачив недооцінку акцій GameStop та поділився з користувачами Reddit своїми думками стосовно цього.
“Очевидно, мій канал створено лише для освітніх цілей, а мій агресивний стиль інвестування навряд чи підійде для більшості людей”, – прокоментував Гілл.
За даними Bloomberg, позов розглядатиме суд у Массачусетсі. Позивачами зазначені компанія Hagens Berman та кілька осіб, які постраждали від дій Reddit-інвесторів.
Цікаво, що відповідачем у справі зазначено не лише Гіллаа й компаніяю Mass Mutal, де раніше працював чоловік. Позивачі звинувачують фірму у тому, що вона не проконтролювала дії колишнього співробітника.
Що сталося з GameStop
Цього тижня компанія GameStop опинилася в епіцентрі “битви” між професіоналами-біржовиками з Волл-стріт та інвесторами-любителями.
Інвестори-любителі, використовуючи для координації своїх дій соцмережі, зокрема, платформу Reddit, кинули виклик хедж-фондам (котрі вирішили заробити на падінні акцій компанії).
Останнім часом через конкуренцію з онлайновою торгівлею продажі GameStop постійно падали разом із котируваннями акцій компанії.
На цьому хотіли заробити хедж-фонди з Волл-стріт через механізм “коротких продажів” (або shorting). Суть механізму полягає в тому, що хедж-фонд позичає акції компаній в інших інвесторів і продає ці акції, розраховуючи викупити їх назад за нижчою ціною (і заробити на падінні котирувань).
У відповідь інвестори-любителі об’єдналися й почали масово скуповувати акції GameStop, щоб створити протилежний ефект – їх здорожчання.
У результаті вартість акцій GameStop злетіла в рази, а хедж-фонди зазнали величезних втрат.
Під прицілом інвесторів-любителів опинилися й інші компанії, зокрема Blackberry й AMC.
Однак були й ті, хто зумів у цій ситуації заробити. Так, могли отримати прибуток великі управителі активами з Волл-стріт, які виграли як від зростання вартості своїх пакетів акцій, так і від надання своїх паперів для відкриття “коротких продажів”.
- Тисячі інвесторів-любителів зібралися на Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram та інших популярних платформах після успіху користувачів Reddit з акціями GameStop.