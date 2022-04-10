Для уникнення воєнної агресії РФ, Фінляндія протягом кількох місяців планує визначатися, ставатиме членом Північноатлантичного Альянсу чи ні.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Скандинавська держава з населенням 5,5 мільйона осіб традиційно була нейтральною у військовому плані, частково щоб уникнути провокацій свого східного сусіда, з яким вона має спільну межу протяжністю 1300 км.

Але внаслідок вторгнення Росії в Україну громадська підтримка вступу до НАТО подвоїлася з 30 до 60%, згідно з серією опитувань.

“Ніколи не варто недооцінювати здатність фінів приймати швидкі рішення, коли світ змінюється”, – сказав колишній прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб.

Будучи давнім прихильником НАТО, Стабб тепер вважає, що подання Фінляндією заявки на членство є “передбаченим висновком”, оскільки фіни переоцінюють свої відносини зі своїм сусідом.

Наступного тижня у парламенті Фінляндії, буде представлений огляд національної безпеки за замовленням уряду, щоб допомогти фінським депутатам визначитися, перш ніж він буде поставлений на голосування.