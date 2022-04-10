Про це інформує британське видання The Guardian.
Скандинавська держава з населенням 5,5 мільйона осіб традиційно була нейтральною у військовому плані, частково щоб уникнути провокацій свого східного сусіда, з яким вона має спільну межу протяжністю 1300 км.
Але внаслідок вторгнення Росії в Україну громадська підтримка вступу до НАТО подвоїлася з 30 до 60%, згідно з серією опитувань.
“Ніколи не варто недооцінювати здатність фінів приймати швидкі рішення, коли світ змінюється”, – сказав колишній прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб.
Будучи давнім прихильником НАТО, Стабб тепер вважає, що подання Фінляндією заявки на членство є “передбаченим висновком”, оскільки фіни переоцінюють свої відносини зі своїм сусідом.
Наступного тижня у парламенті Фінляндії, буде представлений огляд національної безпеки за замовленням уряду, щоб допомогти фінським депутатам визначитися, перш ніж він буде поставлений на голосування.
- Нагадаємо, Швеція та Фінляндія скоро можуть стати членами Північноатлантичного Альянсу. Питання щодо приєднання цих країн стало надзвичайно серйозним після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров погрожує Фінляндії через її намір вступати в НАТО.
- Відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 7 квітня попередив, що війна РФ проти України може триватиме роками та заявив, що найпростіший спосіб припинити її — примусити російського президента Путіна до дипломатії.