Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії

Сьогодні, 17 листопада, за поданням уряду президент Фінляндії ухвалив черговий пакет військової підтримки для України.

“Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим на сьогодні”, – сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

У відомстві зауважили, що це буде вже десятий пакет техніки, який доставлять для українських військовослужбовців, його вартість сягає 55,6 млн євро.

Проте більш детальна інформація щодо вмісту допомоги, способу та терміну постачання не надається з оперативних міркувань та з метою забезпечення доставлення допомоги до місця призначення.

Зазначимо, що Фінляндія виділить майже 7 мільйонів євро на транспортування українського зерна до країн Африканського Рогу. Кошти передадуть Світовій продовольчій програмі.

Гуманітарну допомогу погодило міністерство закордонних справ Фінляндії. Загалом країна має намір надати 15,7 млн євро африканським країнам, які особливо залежать від імпорту зерна з України. Зокрема йдеться про держави, які зазнали негативних наслідків через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Решту коштів, крім 7 мільйонів на транспортування агропродукції, скерують на збільшення гуманітарної допомоги для країн Африканського Рогу, зокрема Сомалі.