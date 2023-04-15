У Фінляндії почали будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією, аби уникнути міграційної кризи внаслідок широкомасштабної війни РФ проти України.

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що побоюючись помсти зі сходу після заявки Фінляндії на вступ в НАТО, минулого року уряд вирішив побудувати загородження, насамперед на випадок, якщо Росія заполонить кордон мігрантами.

Таким чином Фінляндія прагне захиститися від повторення подій на східному кордоні Європейського Союзу в Польщі взимку 2021 року, коли блок звинуватив сусідню Білорусь – вірного союзника Росії – у створенні кризи, коли вони доставляли мігрантів з Близького Сходу, надавали їм візи та штовхали їх через кордон.

Нова огорожа буде зроблена із колючого дроту та матиме три метри заввишки. Будівництво паркану коштуватиме приблизно 380 мільйонів євро.

Планується, що до кінця 2026 року фінська огорожа, виготовлена ​​зі сталевої сітки, охопить приблизно 200 кілометрів (із 1300) найбільш критичних ділянок кордону.

За словами керівника проєкту, попри те, що огорожа не має на меті зупинити будь-які спроби вторгнення з боку РФ, вона матиме обладнання для спостереження.

Досі фінсько-російський кордон був простою лінією у величезних лісах, що охоплюють територію, позначену лише низьким дротяним парканом, призначеним для зупинки худоби та інших домашніх тварин, але не людей.

За даними прикордонної служби Фінляндії, минулого року Фінляндія виявила на кордоні лише 30 спроб нелегального перетину кордону, тоді як російські прикордонники зупинили приблизно 800 спроб потрапити на територію Фінляндії,

“Ситуація на фінсько-російському кордоні була стабільною і залишається стабільною на цей момент”, — сказав бригадний генерал прикордонної служби Ярі Толпанен.

Зокрема, він зазначив, що Фінляндія повинна мати більш надійний прикордонний контроль та бути менш залежною від російського контролю.

“Більша частина прикордонної зони дуже віддалена і дуже важкодоступна. Ми будуємо цільові зони, до яких можна дістатися транспортним засобом і де ймовірна масштабна нелегальна імміграція”, — сказав Толппанен.

Зазначимо, що Польща та країни Балтії вже почали зводити паркани на своїх кордонах з Росією та Білоруссю після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.