У Латвії планують розпочати другий етап будівництва огорожі вздовж латвійсько-білоруського кордону. Цього разу довжина складе 63,9 кілометрів.

Про це повідомило Delfi.

До кінця 2024 року планують завершити будівництво всієї споруди.

Перший етап передбачав близько 54 км паркану. Погодні умови взимку не дозволяли продовжувати будівництво через болотисту місцевість.

Їх планують відновити, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

Через рельєф місцевості з’явилася низка проблем. Зокрема прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, але дороги мають бути безпечними для руху.

Проєкт будівництва паркану складає близько 173-кілометрової смуги латвійсько-білоруського кордону.