Про це інформує британське видання The Guardian із посиланням на фінську газету Iltalehti.
Посилаючись на анонімні джерела в уряді, фінська газета Iltalehti повідомляє, що рішення про приєднання буде прийматися у два етапи цього дня: президент країни Саулі Нііністе спочатку оголосив про своє схвалення приєднання північної сусідки Росії до західного оборонного альянсу, а потім відбудеться надання схвалення парламентськими групами.
Вторгнення Росії в Україну підштовхнуло Фінляндію та Швецію до подання заявки на членство в НАТО та відмови від позиції, якої вони дотримувалися протягом десятиліть – що мир найкраще зберегти, якщо публічно не обирати жодну зі сторін.
Згідно з конституцією Фінляндії, президент керує зовнішньою політикою Фінляндії та політикою безпеки у співпраці з урядом.
За інформацією Iltalehti, рішення буде підтверджено на зустрічі президента з ключовими міністрами уряду після перших заяв президента і парламенту.
Росія, з якою Фінляндія має спільний 1300-кілометровий кордон й історію конфлікту до 1945 року, попередила, що розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети на своєму прибалтійському узбережжі в анклаві Калінінград, якщо Фінляндія та Швеція вирішать приєднатися до альянсу.
- Нагадаємо, у Фінляндії оголосили про плани побудувати паркан на своєму східному кордоні з Росією. Поки триває підготовчий аналіз, аби встановити більш ефективну огорожу, ніж існує зараз.
- Також, уряд та приватні компанії Фінляндії готуються повністю припинити споживання російського газу в травні.
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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.