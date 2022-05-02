Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, Фінляндія вирішить подати заявку на членство в НАТО 12 травня – основним мотиватором такого поспіху є російська агресія в Україні.

Про це інформує британське видання The Guardian із посиланням на фінську газету Iltalehti.

Посилаючись на анонімні джерела в уряді, фінська газета Iltalehti повідомляє, що рішення про приєднання буде прийматися у два етапи цього дня: президент країни Саулі Нііністе спочатку оголосив про своє схвалення приєднання північної сусідки Росії до західного оборонного альянсу, а потім відбудеться надання схвалення парламентськими групами.

Вторгнення Росії в Україну підштовхнуло Фінляндію та Швецію до подання заявки на членство в НАТО та відмови від позиції, якої вони дотримувалися протягом десятиліть – що мир найкраще зберегти, якщо публічно не обирати жодну зі сторін.

Згідно з конституцією Фінляндії, президент керує зовнішньою політикою Фінляндії та політикою безпеки у співпраці з урядом.

За інформацією Iltalehti, рішення буде підтверджено на зустрічі президента з ключовими міністрами уряду після перших заяв президента і парламенту.

Росія, з якою Фінляндія має спільний 1300-кілометровий кордон й історію конфлікту до 1945 року, попередила, що розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети на своєму прибалтійському узбережжі в анклаві Калінінград, якщо Фінляндія та Швеція вирішать приєднатися до альянсу.