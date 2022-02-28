Уряд Фінляндії відправить до України автомати, боєприпаси, бронежилети та комбіновані каски. Окрім цього, буде доставлено два пункти першої допомоги та пакети бойового пайка.

Про це інформує американський телеканал CNN та міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Як передає пресслужба уряду, на тлі російської агресії, країна спорядить до України 2 тис. бронежилетів, 2 тис. комбінованих касок, 100 медичних нош та два пункти першої допомоги. Також повідомляється про 2,5 тис. автоматів, 150.000 патронів для штурмових гвинтівок, 1,5 тис. одиниць однозарядної протитанкової зброї та 70 тис. пакетів бойового пайка.

Міністр оборони Антті Кайкконен повідомив журналістам, що він сподівається, що допомога буде надіслана вже 28 лютого.

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Крім цього, уряд Фінляндії дозволив Естонії експортувати в Україну польову артилерію, яку вона раніше придбала у Фінляндії, а та — у Німеччини. ФРН і Міністерство закордонних справ Фінляндії підтримали видачу ліцензії на реекспорт.