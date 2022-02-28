Про це інформує американський телеканал CNN та міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Як передає пресслужба уряду, на тлі російської агресії, країна спорядить до України 2 тис. бронежилетів, 2 тис. комбінованих касок, 100 медичних нош та два пункти першої допомоги. Також повідомляється про 2,5 тис. автоматів, 150.000 патронів для штурмових гвинтівок, 1,5 тис. одиниць однозарядної протитанкової зброї та 70 тис. пакетів бойового пайка.
Міністр оборони Антті Кайкконен повідомив журналістам, що він сподівається, що допомога буде надіслана вже 28 лютого.
Крім цього, уряд Фінляндії дозволив Естонії експортувати в Україну польову артилерію, яку вона раніше придбала у Фінляндії, а та — у Німеччини. ФРН і Міністерство закордонних справ Фінляндії підтримали видачу ліцензії на реекспорт.
“Ситуація в Україні надзвичайно складна через військову атаку Росії, і існує негайна потреба в обороні”, – йдеться у повідомленні пресслужби уряду.
- Нагадаємо, 25 лютого колона з боєприпасами від Польщі прибула до України.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.
- Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.