Санкції матимуть “максимальний вплив на російську економіку та політичну еліту”, – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном. “Ми притягнемо Кремль до відповідальності”, – сказала вона.

За її словами, фінансові санкції знищили найважливіші російські ринки капіталу, і що зараз вони спрямовані на 70% російського банківського ринку та ключові державні компанії. За її словами, санкції підвищать вартість позик Росії, підвищать інфляцію та “поступово підірвуть російську промислову базу”.

“Ми також орієнтуємося на російську еліту, обмежуючи їхні депозити, щоб вони більше не могли ховати свої гроші в безпечних притулках у Європі”, – додала вона.

Заборона на експорт також вплине на російський нафтовий сектор і заборонить продаж усіх запчастин і обладнання для літаків російським авіакомпаніям, що, за словами фон дер Ляєн, завдасть удару по ключовому сектору російської економіки та зв’язку країни. За її словами, санкції також обмежують доступ Росії до “важливих технологій”.

Дипломати та бізнесмени більше не матимуть привілейованого доступу до ЄС.