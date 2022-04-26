Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.
Відомо, що обидві країни є позаблоковими у військовій сфері. Проте повномасштабне вторгнення РФ в Україну викликало у громадян Фінляндії та Швеції посилену підтримку приєднання країн до НАТО.
Як повідомляють у фінських ЗМІ, лідери Швеції та Фінляндії зустрінуться 16 травня, а після зустрічі спільно оголосять про подання заявки на членство у НАТО. Водночас очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не дає коментарів з цього питання.
Також шведські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, підтвердили намір країн у травні публічно та одночасно оголосити про намір вступити до НАТО.
Відомо, що у Росії наміри Фінляндії та Швеції стати членами оборонного Альянсу розкритикували та пригрозили нарощенням ядерної зброї у Балтії у випадку, якщо ці країни стануть членами НАТО.
- Нагадаємо, Швеція та Фінляндія скоро можуть стати членами Північноатлантичного Альянсу. Питання щодо приєднання цих країн стало надзвичайно серйозним після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Також у міністерстві закордонних справ Фінляндії запевняють, що на погрози РФ щодо “наслідків” у разі вступу країни в НАТО не варто звертати уваги. Ба більше, країна може стати членом Альянсу вже до літніх канікул.