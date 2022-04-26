Фінляндія та Швеція готуються разом оголосити про намір приєднатись до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). За повідомленнями ЗМІ, країни офіційно оголосять про своє рішення уже у травні.

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Відомо, що обидві країни є позаблоковими у військовій сфері. Проте повномасштабне вторгнення РФ в Україну викликало у громадян Фінляндії та Швеції посилену підтримку приєднання країн до НАТО.

Як повідомляють у фінських ЗМІ, лідери Швеції та Фінляндії зустрінуться 16 травня, а після зустрічі спільно оголосять про подання заявки на членство у НАТО. Водночас очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не дає коментарів з цього питання.

Також шведські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, підтвердили намір країн у травні публічно та одночасно оголосити про намір вступити до НАТО.

Відомо, що у Росії наміри Фінляндії та Швеції стати членами оборонного Альянсу розкритикували та пригрозили нарощенням ядерної зброї у Балтії у випадку, якщо ці країни стануть членами НАТО.