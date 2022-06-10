Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги, до якого входить військова техніка.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Додаткова допомога Фінляндії врахувала не лише потреби України, але й ситуацію з ресурсами Сил оборони.

“Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: ми надішлемо новий пакет оборонного обладнання”, – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Жодної додаткової інформації про параметри, спосіб або термін надання допомоги не надається. Все це задля того, щоб гарантувати, що військова допомога в Україну точно надійде.