Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
Додаткова допомога Фінляндії врахувала не лише потреби України, але й ситуацію з ресурсами Сил оборони.
“Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: ми надішлемо новий пакет оборонного обладнання”, – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.
Жодної додаткової інформації про параметри, спосіб або термін надання допомоги не надається. Все це задля того, щоб гарантувати, що військова допомога в Україну точно надійде.
- Нагадаємо, що фінський уряд планує внести зміни до законодавства, щоби побудувати стіну на кордоні з РФ. Рішення викликане збройною агресією РФ в Україні.
- Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підписали угоду про продовження реалізації проєкту “Фінська підтримка реформи української школи” до 2023 року.
- 26 травня прем’єр-міністерка Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін прибула з візитом до України та відвідала міста Ірпінь і Бучу Київської області.