Автори щорічного World Happiness Report заявили, що Фінляндія залишається країною із найщасливішим населенням на планеті. Хоч Україна посіла 92 місце, водночас цей показник вищий, ніж був після анексії Криму.

Про це свідчить рейтинг World Happiness Report.

Фінляндія шостий рік поспіль є лідером рейтингу, попри значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни РФ проти України та не завершений вступ країни до НАТО.

До першої п’ятірки також увійшли Нідерланди, Данія, Ісландія, Ізраїль. Далі у рейтингу щастя розташувалися Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Люксембург.

Happiest Countries Prove Resilient Despite Overlapping Crises https://t.co/V2TA02H4Yv via @HappinessRpt pic.twitter.com/bfxhqGgMF8 — World Happiness Report (@HappinessRpt) March 20, 2023

Натомість в Україні відбулося “зростання доброзичливості”. У 2022 році доброзичливість різко зросла в Україні, проте різко знизилася в Росії, інформує CNN.

У звіті наголосили, що попри масштаби страждань і збитків в Україні, спричинених російським вторгненням, оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, ніж після російської анексії Криму 2014 року.

Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю”, – зазначив один з авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

Загалом, зазначили автори доповіді, оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020-2022 роках залишалася на стабільному рівні, попри пандемію та решту кризи.