Про це свідчить рейтинг World Happiness Report.
Фінляндія шостий рік поспіль є лідером рейтингу, попри значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни РФ проти України та не завершений вступ країни до НАТО.
До першої п’ятірки також увійшли Нідерланди, Данія, Ісландія, Ізраїль. Далі у рейтингу щастя розташувалися Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Люксембург.
Happiest Countries Prove Resilient Despite Overlapping Crises https://t.co/V2TA02H4Yv via @HappinessRpt pic.twitter.com/bfxhqGgMF8
— World Happiness Report (@HappinessRpt) March 20, 2023
Натомість в Україні відбулося “зростання доброзичливості”. У 2022 році доброзичливість різко зросла в Україні, проте різко знизилася в Росії, інформує CNN.
У звіті наголосили, що попри масштаби страждань і збитків в Україні, спричинених російським вторгненням, оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, ніж після російської анексії Криму 2014 року.
Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю”, – зазначив один з авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.
Загалом, зазначили автори доповіді, оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020-2022 роках залишалася на стабільному рівні, попри пандемію та решту кризи.
- Український закордонний паспорт посів 35 місце у рейтингу “привабливості паспортів” від The Henley Passport Index.
- Пошуки в Google “як виїхати з РФ” російською мовою досягли 10-річного максимуму всередині країни протягом тижня після вторгнення в Україну 24 лютого. Росіяни шукають вихід у передчутті похмурого майбутнього в країні, розірваній ізоляцією, цензурою та войовничістю.
- Згідно з нещодавнім опитуванням, майже 80% українців позитивно ставляться до того, що українські посадовці перестали вдягатись у ділові костюми після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.