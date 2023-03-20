Про це свідчить рейтинг World Happiness Report.

Фінляндія шостий рік поспіль є лідером рейтингу, попри значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни РФ проти України та не завершений вступ країни до НАТО.

До першої п’ятірки також увійшли Нідерланди, Данія, Ісландія, Ізраїль. Далі у рейтингу щастя розташувалися Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Люксембург.

Натомість в Україні відбулося “зростання доброзичливості”. У 2022 році доброзичливість різко зросла в Україні, проте різко знизилася в Росії, інформує CNN.

У звіті наголосили, що попри масштаби страждань і збитків в Україні, спричинених російським вторгненням, оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, ніж після російської анексії Криму 2014 року.

Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю”, – зазначив один з авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

Загалом, зазначили автори доповіді, оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020-2022 роках залишалася на стабільному рівні, попри пандемію та решту кризи.