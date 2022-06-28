Про це повідомила пресслужба компанії.
Сьогодні Рада директорів Nokian Tyres прийняла рішення про контрольований вихід з російського ринку. Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України та подальше посилення санкцій для Nokian Tyres більше недоцільно продовжувати діяльність у Росії.
Підготовка до виходу розпочнеться негайно, і компанія оцінить різні варіанти виходу. Цей процес буде здійснюватися з урахуванням місцевих працівників та законодавства.
У межах цього процесу компанія очікує знецінення російських активів на суму приблизно 300 мільйонів євро у другому кварталі 2022 року. З урахуванням знецінення, вартість чистих активів Nokian Tyres в Росії та Білорусі станом на 31 травня 2022 року становила приблизно 400 мільйонів євро.
“Після ретельного розгляду та оцінки різних варіантів ми вирішили відновити Nokian Tyres без присутності в Росії та зосередитися на можливостях зростання на інших наших основних ринках”, – заявив президент і генеральний директор компанії Юкка Мойсіо.
Для того, щоб забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжила нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії й США та вирішила інвестувати в абсолютно нові потужності в Європі.
Раніше компанія оголосила про те, що припинила інвестиції в російський завод і почала переносити виробництво окремих ключових груп продуктів з Росії на інші свої заводи.
Nokian Tyres працює в Росії з 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії.
Довідка. Nokian Tyres Plc – фінський концерн, виробник шин для легкових і вантажних автомобілів, автобусів, спеціальної важкої та індустріальної техніки. Штаб-квартира розташована в місті Нокіа у Фінляндії. Ключовими ринками для компанії є регіони зі складними кліматичними умовами.
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- Також фінська компанія Kone планує вийти з ринку Росії. Фірма спеціалізується на виробництві ліфтів та ескалаторів.
- Раніше виробник спортивного одягу Nike заявив про вихід з російського ринку.