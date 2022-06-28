Про це повідомило проросійське видання “Коммерсант“.
Kone передасть російський підрозділ локальному менеджменту. Компанія вийде з ринку після завершення угоди про передачу бізнесу. Утім фірма буде здійснювати технічне обслуговування своїх об’єктів і закінчить реалізацію відкритих проєктів.
Після виходу з ринку компанія стане функціонувати самостійно та під іншою назвою. До Росії не планують відновлювати постачання ліфтів та ескалаторів Kone. Для задовільнення попиту на електропідйомне обладнання, компанія зможе надалі вивчити можливості для постачання продукції інших виробників.
Зазначимо, що Kone працювала на теренах сучасної РФ з 1935 року. Торік річний обсяг продажів становив 10,5 мільярда євро. По всьому світу у компанії близько 60 тисяч робітників.
Компанія вирішила залишити російський ринок через поточну ситуацію. За словами представника компанії, сьогоднішні події “змусили” Kone ухвалити таке рішення.
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