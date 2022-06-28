Про це повідомило проросійське видання “Коммерсант“.

У березні виробник тимчасово зупинив постачання продукції до Росії. Компанія після цього ухвалила рішення поступово зменшити комерційну діяльність в країні.

“Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, зокрема наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат при повному дотриманні російського законодавства”, – повідомив представник компанії.

Продукцію Diageo постачали до 70 тисяч магазинів. Компанія охоплювала також 19 тисяч барів та ресторанів. Британська фірма припинила імпорт до РФ від 3 березня – у відповідь на російське вторгнення до України. З того часу на російському ринку продавали наявні запаси алкогольних напоїв.

Видання зазначало, що припинили постачання до країни також виробники Pernod Ricard та Brown-Forman. Елітне віскі, ром та вермут розпродають зі складських запасів, але вони можуть вичерпатися вже до осені. Навіть, якщо продукція повернеться до країни, то коштувати вона буде дорожче. Іншими словами, ціни, які були до 24 лютого, вже не повернуться.

За словами гендиректора та засновника компанії AST Леоніда Рафаїлова, будь-який паралельний імпорт дуже негативно впливає на бренди, на їх розвиток і цінове, маркетингове позиціювання. Якщо застосовувати сірі схеми постачання, то відрізнити справжні напої від контрафакту буде важко. Крім того, самі виробники міцного алкоголю навряд чи підуть на торгівлю через треті країни. Країні не вдасться отримати необхідний обсяг продукції, якого потребує її ринок.

“Що я можу сказати, треба переходити на російське”, — сказав бренд-шеф ресторану White Rabbit Володимир Мухін, додавши, як замінив у закладі французькі ігристі вина Cremant на сидр.

У російських магазинах стає менше не тільки міцного алкоголю, а й імпортного пива. У квітні пропозиція його продажу зменшилася на третину. Але місцеві виробники зайняли майже 70% ринку, тому поки що про дефіцит не йдеться.