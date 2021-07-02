Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов розкритикував закони про підвищення податків та ДБР (Державне бюро розслідувань).

Відповідний коментар він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків і акцизів для бізнесу та громадян, а також документ № 5305 щодо діяльності ДБР.

Обидва законопроєкти напередодні були підтримані Верховною Радою в першому читанні.

Турчинов назвав ці законодавчі ініціативи “фіскально-судовою дубиною”.

Він зазначив, що монобільшість (“Слуга народу”) збирається проголосувати за так званий “ресурсний закон” №5600, “за яким не тільки підвищуються податки для суб’єктів економічної діяльності в умовах руйнівної економічної кризи, але і значно посилюються права фіскальних органів, зокрема – списання коштів з рахунків підприємств без рішень суду”.

“Це вже було в Україні в горезвісні часи, які отримали назву “азарівщина”. Замість зміцнення ЗСУ, підвищення грошового забезпечення нашим військовослужбовцям, зарплат лікарям і вчителям, пенсій, ресурси, які “зелена влада” збирається вичавити з підприємців за допомогою фіскального тиску, планують кинути на посилення підконтрольних їм правоохоронних органів”, – наголосив Турчинов.

Як приклад він навів законопроєкт № 5305 щодо “вдосконалення правових засад діяльності ДБР”.

“Цей закон значно збільшує чисельність та надає надповноваження повністю підконтрольному чинній владі Державному бюро розслідувань. Свого часу, в межах реформування правоохоронної системи, ДБР було створено як незалежний слідчий орган, якому передавались функції слідства, чим довгий час, у порушення Конституції, займалася Генеральна прокуратура України. Сьогодні незалежне слідство заважає реалізовувати замовні справи, і саме для цього ДБР перетворюють на силового монстра”, – пояснив Турчинов.

Він уточнив, що, згідно з документом № 5305, співробітники ДБР “додатково до своїх значних повноважень” ще отримають право на:

• безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, дозвіл користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

• створення експертних служб, що входять до системи Державного бюро розслідувань;

• створення додаткових підрозділів у містах;

• утворення нових закладів та установ;

• розкриття банківської таємниці тощо.

“Окрім можливості безконтрольного прослуховування засобів зв’язку і доступу до каналів інформаційних комунікацій, яскравою “новацією” став дозвіл для ДБР мати свої експертні органи. Тепер цей орган буде сам собі доручати проведення експертиз. Тому про незалежну експертизу, від об’єктивності якої залежать судові рішення в Україні, треба забути. Крім того, значно збільшується не тільки роздута чисельність, але й інфраструктура цього органу”, – додав Турчинов.

Він висловив думку, що ці ініціативи є доказом бажання нинішньої влади “відновити технології, притаманні режиму Януковича-Азарова”.