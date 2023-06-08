Фізособи зобов’язані сплатити 19,5% податку зі зборів для допомоги ЗСУ – роз’яснення ДПС

Кабінет міністрів розширив перелік товарів та послуг, на які волонтери можуть збирати кошти на допомогу ЗСУ без загрози оподаткування. Водночас з'ясувалося, що нарахування податку у 19,5% омине лише офіційно зареєстрованих волонтерів, тоді як фізичні особи повинні будуть сплатити у казну держави з кожного збору для потреб армії.

Джерело: БізнесЦензор

Раніше Кабмін вніс зміни у додаток до постанови №112 від 24 лютого 2016 року “Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб”.

Журналісти акцентували, що це стосується лише громадян, які зареєстровані у Реєстрі волонтерів.

Податківці пояснили, що перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначено ст. 165 Податкового кодексу.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається сума благодійної допомоги, отриманої благодійниками ‒ фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, і за умови документального підтвердження витрат на благодійну допомогу.

Тож які зобов’язання виникають у тисяч цивільних та військових, котрі не зареєструвалися як офіційні волонтери, але збирають на свої карткові рахунки допомогу для підрозділів ЗСУ?

Волонтеру, який зареєструвався в Реєстрі до січня 2023 року, не потрібно сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% збору з коштів, які він зібрав на вказані рахунки з 24 лютого 2022 року і витрачав їх на купівлю товарів та послуг на потреби підрозділів ЗСУ та інших підрозділів.

Натомість якщо фізична особа не зареєструвалася у Реєстрів волонтерів до 1 січня 2023 року, то кошти, отримані нею на свої рахунки (картки Приватбанку та інших банків, або монобанка від Monobank) включаються до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід з відповідним оподаткуванням.

Тобто громадяни, які до 1 січня 2023 року не зареєструвалися у Реєстрів волонтерів, зобов’язані подавати податкову декларацію і сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору з грошей, які вони зібрали на потреби захисників України з 24 лютого 2022 року.

Податкова декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним. Після цього фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.