Про це повідомляє пресслужба Благодійного фонду “Покрова” у Facebook.
На благодійному вечорі “Сила народу” в Палаці культури “Березіль” вдалося зібрати 472 382 гривень.
За словами організаторів, це кошти, вторговані із продажу квитків на захід, а також із проведеного аукціону та із благодійних скриньок у залі.
“Величезна вдячність усім талановитим артистам, які на волонтерських засадах, безкоштовно виступили на заході. Допомагали збирати кошти музиканти-волонтери із гуртів TaRuta з Києва та OT VINTA з Рівного, тернопільські Світозари — Svitozary, дует “Окрилені”, Гурт “Баби” місто Тернопіль, Лісапетний Батальйон, ЛесикСам / LesykSam”, — повідомили організатори.
Крім того, до концерту долучилися заслужені артисти України Володимир Вермінський та Василь Хлистун, народний артист України, гуморист Гриць Драпак.
Кошти надішлють на придбання чотирьох вантажівок для бригади Національної гвардії України “Азов”.
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