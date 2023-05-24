Благодійний Фонд Сергій Притули протягом минулого місяця передав українським військовим на фронт 1 177 засобів зв’язку вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Джерело: БФ Сергія Притули.

Як зауважили у фонді, Загалом — це 88 закритих заявок від захисників та захисниць. У Фонді Притули пояснили, що налагоджена та оперативна комунікація підрозділів — базова вимога для безпечної роботи бійців.

Тому, засоби зв’язку — один з основних пріоритетів мілітарного напрямку фонду. Найпоширеніші позиції зв’язку, які волонтери фонду закуповують для підрозділів — це портативні цифрові рації Motorola серії DP4XXX та R-серії, автомобільні радіостанції та ретранслятори.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення лише засобів зв’язку волонтери Фонду Притули закупили та передали на суму понад 225 мільйонів гривень.