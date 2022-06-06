Українському журналісту В'ячеславу Твердохлібу вдалось вивезти з тимчасово окупованого Маріуполя “флешку” з цінною інформацією, котру він завбачливо заховав у цукерці.

Про це журналіст розповів в етері ТСН.

Перебуваючи у заблокованому місті, медійник знімав на камеру те, що відбувалося, зокрема обстріли, вбитих цивільних людей, понівечену інфраструктуру.

“Я знімав те, що на той час відбувалося в місті, пересувався під обстрілами та намагався фільмувати. Робив це для того, щоб ці кадри побачив весь світ. Дякуючи Музею війні, дякуючи консульствам, ця фотовистовка зараз мандрує країною. Була загроза того, що якщо б окупанти знайшли мій телефон, вони б вбили мене та водія, тому я довго вирішував, як цю інформацію витягнути”, – розповів В’ячеслав Твердохліб.

За його словами, в Маріуполі в полоні у росіян досі перебувають два українських журналісти.

6 червня в Україні святкують День журналіста, кореспондентів і репортерів. Пам’ятна дата заснована у 1994 році першим президентом нашої держави Леонідом Кравчуком. Саме цього дня у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

У період повномасштабного російсько-українського вторгнення ця професія стала ще ризикованішою. Протягом останніх трьох місяців війна забрала життя 32 журналістів, як українських, так й іноземних кореспондентів, які на весь світ висвітлювали реалії неспровокованої російської агресії.