Про це повідомляє пресслужба UAnimals.
За словами організаторів премії, близько 20% природоохоронних територій України були вражені через російські атаки. Внаслідок чого загинули понад шість мільйонів свійських тварин, а також понад 50 тисяч дельфінів Чорного моря.
Зоозахисники наголосили, що волонтери попри небезпеку привозять їжу та ліки для людей і тварин, які залишаються на лінії фронту. Крім того, вони першими їдуть на деокуповані території, які ще заміновані, аби врятувати життя.
“У гарячих точках, звідки виїхали мешканці, дуже багато змучених, поранених і голодних тварин, яким потрібна допомога, — і волонтери намагаються евакуювати всіх, кого можуть”, — додали в організації.
Серед журі — засновник UAnimals Олександр Тодорчук, правозахисник та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм, представник PETA Germany Деніел Кокс, депутатка Київської міськради Аліна Михайлова і співголова МФО “Гуманна країна” Юлія Овчинникова.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз 174 тисяч квадратних кілометрів української території забруднені мінами й боєприпасами, що не розірвалися.
- Російський напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні, а на сьогодні втрати можуть складати близько 20% популяції.
- Четверо левенят, котрих врятували з України, вже транспортували з Польщі до заповідника в Міннесоті 29 листопада.