19 січня зоозахисна організація UAnimals відзначить спеціальною премією волонтерів, які рятують тварин під час війни.

Про це повідомляє пресслужба UAnimals.

За словами організаторів премії, близько 20% природоохоронних територій України були вражені через російські атаки. Внаслідок чого загинули понад шість мільйонів свійських тварин, а також понад 50 тисяч дельфінів Чорного моря.

Зоозахисники наголосили, що волонтери попри небезпеку привозять їжу та ліки для людей і тварин, які залишаються на лінії фронту. Крім того, вони першими їдуть на деокуповані території, які ще заміновані, аби врятувати життя.

“У гарячих точках, звідки виїхали мешканці, дуже багато змучених, поранених і голодних тварин, яким потрібна допомога, — і волонтери намагаються евакуювати всіх, кого можуть”, — додали в організації.

Серед журі — засновник UAnimals Олександр Тодорчук, правозахисник та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм, представник PETA Germany Деніел Кокс, депутатка Київської міськради Аліна Михайлова і співголова МФО “Гуманна країна” Юлія Овчинникова.