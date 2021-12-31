Про це повідомило міжнародне агентство Bloomberg.

За даними агенства, представники американського уряду та аерокосмічної промисловості виступали проти контролю Полякова над компанією, побоюючись, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які працюють над власними ракетними програмами.

Українець отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому було прохання до нього та його інвестиційної фірми Noosphere Venture Partners продати частку у Firefly (майже 50%). За словами представника Полякова, він погодився і запевнив, що володіння Firefly з його боку не становить загрози національній безпеці США.

За даними видання, уряд США прийняв поточну програму компанії Firefly для запуску ракети на базі Ванденберга до розв’язання питання з продажу акцій.

Український бізнесмен очолив Firefly Aerospace у 2017 році. Він викупив збанкрутілу систему Firefly Space Systems у її засновника Тома Маркусика і перезапустив проєкт під назвою Firefly Aerospace. Компанія спеціалізується на малих і середніх ракетах носіїв для комерційних запусків. У 2018 році NASA вибрало Firefly Aerospace для доставляння корисних вантажів на Луну. У вересні 2021 року запуск ракети-носіїв Alpha завершився невдачею: на 15-й секунді вона вибухнула. Наступний тестовий запуск запланований на початок 2022 року, тепер може не відбутися.