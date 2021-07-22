Про це повідомляє The Guardian.

Зазначимо, що перед стартом Олімпіади МОК видав диктат про заборону публікації світлин спортсменів, що стали на коліно в акаунтах змагань. Однак, після розголосу цієї інформації організатори переглянули свою позицію.

До сьогодні в акаунтах Олімпіади не було жодного кадру із зображенням спортсменів, що стали на коліно, протестуючи проти расизму. Водночас це зробили спортсмени з Великої Британії, США та Нової Зеландії.

Сьогодні вранці у Twitter Олімпійських ігор з’явилася перша світлина зі спортсменкою, що стала на коліно. МОК опублікував фото британки Люсі Бронз.

“Спорт розпочався вчора. Ось деякі основні моменти: Японія сильна у софтболі. Команди стояли на колінах перед змаганнями”, – йдеться у твіті.

Спортсменам на цих Іграх дозволили протестувати після того, як МОК пом’якшив правило 50, яке раніше забороняло спортсменам проводити будь-які “демонстрації чи політичну, релігійну або расову пропаганду на будь-яких олімпійських майданчиках”.

Зараз на ігровому полі дозволяється мирний протест, за умови, що це робиться без перешкод та з повагою до колег. Однак санкції все ще можливі за будь-які акції протесту на медальному подіумі.

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