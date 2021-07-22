Про це повідомляє The Guardian.
Зазначимо, що перед стартом Олімпіади МОК видав диктат про заборону публікації світлин спортсменів, що стали на коліно в акаунтах змагань. Однак, після розголосу цієї інформації організатори переглянули свою позицію.
До сьогодні в акаунтах Олімпіади не було жодного кадру із зображенням спортсменів, що стали на коліно, протестуючи проти расизму. Водночас це зробили спортсмени з Великої Британії, США та Нової Зеландії.
Сьогодні вранці у Twitter Олімпійських ігор з’явилася перша світлина зі спортсменкою, що стала на коліно. МОК опублікував фото британки Люсі Бронз.
“Спорт розпочався вчора. Ось деякі основні моменти: Японія сильна у софтболі. Команди стояли на колінах перед змаганнями”, – йдеться у твіті.
#Tokyo2020 sports started yesterday! Just some of the highlights…
🥎 Japan starting strong in #softball
⚽ Teams were kneeling before the competition
⚽ Vivianne Miedema scored four goals for #NED
🤸♂️ First look at the men’s gymnastics contenders in podium training
— Olympics (@Olympics) July 22, 2021
Спортсменам на цих Іграх дозволили протестувати після того, як МОК пом’якшив правило 50, яке раніше забороняло спортсменам проводити будь-які “демонстрації чи політичну, релігійну або расову пропаганду на будь-яких олімпійських майданчиках”.
Зараз на ігровому полі дозволяється мирний протест, за умови, що це робиться без перешкод та з повагою до колег. Однак санкції все ще можливі за будь-які акції протесту на медальному подіумі.
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