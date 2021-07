Про це повідомляє The Guardian.

Зазначимо, що перед стартом Олімпіади МОК видав диктат про заборону публікації світлин спортсменів, що стали на коліно в акаунтах змагань. Однак, після розголосу цієї інформації організатори переглянули свою позицію.

До сьогодні в акаунтах Олімпіади не було жодного кадру із зображенням спортсменів, що стали на коліно, протестуючи проти расизму. Водночас це зробили спортсмени з Великої Британії, США та Нової Зеландії.

Сьогодні вранці у Twitter Олімпійських ігор з’явилася перша світлина зі спортсменкою, що стала на коліно. МОК опублікував фото британки Люсі Бронз.

#Tokyo2020 sports started yesterday! Just some of the highlights…

🥎 Japan starting strong in #softball

⚽ Teams were kneeling before the competition

⚽ Vivianne Miedema scored four goals for #NED

🤸‍♂️ First look at the men’s gymnastics contenders in podium training

— Olympics (@Olympics) July 22, 2021