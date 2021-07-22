Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив свою позицію щодо світлин спортсменів, які стають на коліно, публічно протестуючи проти расової дискримінації. Відтепер на офіційних акаунтах Ігор публікуватимуть такі фото.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначимо, що перед стартом Олімпіади МОК видав диктат про заборону публікації світлин спортсменів, що стали на коліно в акаунтах змагань. Однак, після розголосу цієї інформації організатори переглянули свою позицію.

До сьогодні в акаунтах Олімпіади не було жодного кадру із зображенням спортсменів, що стали на коліно, протестуючи проти расизму. Водночас це зробили спортсмени з Великої Британії, США та Нової Зеландії.

Сьогодні вранці у Twitter Олімпійських ігор з’явилася перша світлина зі спортсменкою, що стала на коліно. МОК опублікував фото британки Люсі Бронз.

“Спорт розпочався вчора. Ось деякі основні моменти: Японія сильна у софтболі. Команди стояли на колінах перед змаганнями”, – йдеться у твіті.

#Tokyo2020 sports started yesterday! Just some of the highlights… 🥎 Japan starting strong in #softball

⚽ Teams were kneeling before the competition

⚽ Vivianne Miedema scored four goals for #NED

🤸‍♂️ First look at the men’s gymnastics contenders in podium training — Olympics (@Olympics) July 22, 2021

Спортсменам на цих Іграх дозволили протестувати після того, як МОК пом’якшив правило 50, яке раніше забороняло спортсменам проводити будь-які “демонстрації чи політичну, релігійну або расову пропаганду на будь-яких олімпійських майданчиках”.

Зараз на ігровому полі дозволяється мирний протест, за умови, що це робиться без перешкод та з повагою до колег. Однак санкції все ще можливі за будь-які акції протесту на медальному подіумі.