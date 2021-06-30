Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив в середу, що очікує введення санкцій проти Угорщини в зв'язку з законом, спрямованим проти ЛГБТ.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Бон також заявив, що він не підтримує виключення Угорщини з Європейського Союзу, повторивши раніше зроблені на цей рахунок коментарі президента Франції Еммануеля Макрона.

“Я не за те, щоб Угорщину викинули з Євросоюзу”, – сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 15 червня, законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі. Прихильники закону вважають, що він допоможе боротися з педофілією. Утім, правозахисники засудили його дискримінаційність щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.

Всі решта опозиційних партій на знак протесту бойкотували голосування. Правозахисні групи рішуче засудили цей крок, заявивши, що пов’язувати ЛГБТ-спільноту з педофілами неправильно. Вони також стверджували, що закон може використовуватися для стигматизації та переслідування осіб через їхню сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Проти цього закону виступили мер Будапешту Гергей Карачонь, уповноважений з прав людини в Раді Європи Дунья Міятович, заступник міністра закордонних справ Німеччини Майкл Рот та багато інших політичних діячів.

Крім того, у минулий вівторок 14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку заклопотаність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також засудила законопроєкт.