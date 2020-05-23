Франція у відповідь на рішення британської влади введе двотижневий карантин для осіб, які прибувають із Великої Британії, починаючи з 8 червня.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Так, напередодні міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател оголосила, що з 8 червня практично всі люди, які в’їжджають до країни, повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину. Порушникам загрожує штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів (1218 доларів).

Винятки з нового правила поширюються лише на громадян Ірландії, а також на людей, котрі займаються доставленням вантажів у країну, медиків, які в’їжджають для роботи, і сезонних робітників, які залучені в аграрному секторі.

На цю заяву відреагувала французька влада, оголосивши, що Париж введе дзеркальні заходи.

“Ми беремо до відома рішення британського уряду і шкодуємо щодо нього. Франція готова вжити заходів у відповідь, як тільки нові правила набудуть чинності з британської сторони”, – заявили в Міністерстві внутрішніх справ Франції, інформує The Local.

Так, буде введено зобов’язання про 14-денну самоізоляцію для всіх, хто прибуває до Франції з Британії, починаючи з 8 червня.

“Мандрівники, які прибувають із Сполученого Королівства, незалежно від їхнього громадянства, повинні будуть проходити 14-денну самоізоляцію з моменту набуття чинності вимоги Британії про 14-денну самоізоляцію”, – йдеться в повідомленні посольства Франції в Британії.

Винятки передбачені: для членів екіпажів, які виконують пасажирські та вантажні авіарейси, міжнародних вантажоперевезень, медпрацівників, які допомагають боротися з COVID-19, співробітників дипломатичних представництв і в декількох інших випадках.

У повідомлені посольства також зазначено, що французький уряд буде застосовувати такі дзеркальні заходи стосовно всіх країн, які вимагатимуть карантину після прибуття на їхню територію.

Наприклад, з понеділка, 25 травня, мандрівникам, які прибувають з Іспанії авіарейсами, буде запропоновано пройти добровільний карантин, оскільки 15 травня ця країна ввела аналогічні заходи щодо громадян з інших держав.