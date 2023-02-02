Франція направить 150 військових інструкторів до Польщі для навчання українських військових в межах місії ЄС з військової допомоги Україні EUMAM Ukraine.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у Twitter.

“У межах місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) Франція відправить до Польщі 150 військових. Під командуванням оперативного командування місії EUMAM – Combined Arms Training Command (CAT-C), розташованого в Польщі, вони навчатимуть українських військових”, – зазначив Лукаш Ясіна.

А також додав, що Польща спільно з Францією працює над зміцненням оборонного потенціалу України в умовах збройної агресії РФ.

Крім цього, варто зауважити, що в Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше військових Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.

“Місія військової допомоги ЄС EUMAM підготує додатково 15 000 українських солдатів, внаслідок чого загальна кількість навчених EUMAM досягне 30 000 осіб”, – написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Зазначимо, що EUMAM (місія ЄС зі сприяння Україні) передбачає зміцнення військового потенціалу ЗСУ. У межах навчань проводяться індивідуальні, колективні та спеціалізовані тренування військовослужбовців у різних місцях на територіях держав-членів ЄС. Місію започаткували у жовтні 2022 року.