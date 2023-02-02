Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити, заявив

Про це інформує CNN.

За словами Моравецького, якщо це буде рішення всього альянсу, він особисто підтримає таке постачання.

Моя оцінка ґрунтується на тому, що країни НАТО усе вирішують разом”, — наголосив польський лідер.

Рішення про постачання Україні винищувачів потребуватиме “стратегічного розгляду всього альянсу НАТО”.

Днями високопосадовці України активізували публічну кампанію щодо закликів про передачу винищувачів F-16 американського виробництва, стверджуючи, що вони їм терміново потрібні для захисту від російських ракет, атак безпілотників та відвоювання власної території.

США та Німеччина поки що виключили будь-які постачання винищувачів в Україну. Інші члени НАТО, такі як Франція та Нідерланди, заявили, що вони будуть більш відкритими до цієї ідеї, однак ні Нідерланди, ні Франція поки не отримували жодних офіційних запитів від України надіслати винищувачі.

У січні уряд Німеччини під тиском союзників, зокрема Польщі, схвалив передачу Києву танків Leopard 2 німецького виробництва.

Політика Берліна щодо України посилила недовіру до Німеччини, зазначив глава польського уряду.

Я б сказав, що рік тому до Німеччини була велика довіра з боку багатьох інших країн. А зараз цей маятник перемістився в бік недовіри”, – сказав Моравецький, додавши, “особливо в сім’ї країн Центральної та Східної Європи, а також членів Європейського Союзу”. Німеччина має потенціал надати набагато більшу підтримку, ніж вона робила досі, вона має повноваження приймати рішення в Європейському Союзі, у неї є гроші для України, вона має дипломатичну владу”.

Моравецький різко розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца. Хоча Шольц підтримує Україну, канцлер все ще вважає, що з РФ потрібно вести перемовини.

Прем’єр-міністр заявив, що вважає, що розмова з президентом Росії Володимиром Путіним надсилає світу неправильний сигнал.

Я вважаю, що це неправильно, тому що це лише дає Путіну кисень, нічого не вирішуючи. Такими розмовами Путін фактично досягає своїх цілей, тому що він показує решті світу і своїм людям: “Дивіться, я дуже затребуваний, зі мною всі хочуть говорити, все залежить від мене”, — пояснив Моравецький.

Зауважимо, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Окрім цього, голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.