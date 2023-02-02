Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
“Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС”, – написав міністр.
Дмитро Кулеба подякував ЄС “за життєво важливу допомогу” у сфері безпеки. Він наголосив, що підтримка наближає Україну до перемоги над російським агресором.
Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС у межах Європейського фонду миру (ЄФМ) для України до 3,6 млрд євро.
- В Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше бійців Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.
- Раніше за підсумками розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оголосили, що Євросоюз виділить 25 мільйонів єврона розмінування деокупованих районів, що перебувають під загрозою зникнення.
- 2 лютого, напередодні 24-го саміту ЄС-Україна, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель прибули до Києва.