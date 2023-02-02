Рада Європейського Союзу ухвалила рішення надати Україні сьомий пакет допомоги. Він включатиме 500 мільйонів євро військової допомоги Україні та 45 млн – для тренувальної місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

“Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС”, – написав міністр.

Дмитро Кулеба подякував ЄС “за життєво важливу допомогу” у сфері безпеки. Він наголосив, що підтримка наближає Україну до перемоги над російським агресором.

Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС у межах Європейського фонду миру (ЄФМ) для України до 3,6 млрд євро.