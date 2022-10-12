Про це повідомляє CNN.
Макрон, чиї коментарі прозвучали після того, як Україна пережила хвилю російських ракетних атак, наголосив, що французькі постачання допоможуть перемогти саме такі загрози у майбутньому.
Він додав, що Франція також постачить в Україну обладнання та необхідне навчання. Україна спеціально запросила зброю як пріоритет.
Президент Франції зазначив, що це рішення прийняв після “безпрецедентної фази бомбардувань”, які вразили українські міста та інфраструктуру.
Не вдаючись у подробиці, Макрон заявив, що Франція також надає Україні дані військової розвідки.
Акцентуючи успішність міжнародних санкцій, французький президент заявив, що вони працюють.
“Росія глибоко дестабілізована: у своїй здатності відновити свою зброю, виробництво та промисловість”, — наголосив він.
Макрон також зауважив, що “світ перебуває в гібридній війні”.
“Ми використовуємо не лише зброю на землі, але й інформаційну зброю”, — пояснив він, додавши, що РФ використовує широкий спектр підходів до ведення конфлікту, зокрема: пропагандистські канали, оплата впливу, зокрема в соціальних мережах, міграції, шантаж і голод.
Водночас відповідаючи на запитання про ядерні ризики, Макрон підтвердив, що ядерна доктрина Франції не зобов’язує автоматично завдавати удару у відповідь, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні. Президент також відмовився називати РФ “терористичною державою”, заявивши, що такі ярлики “мають мало наслідків”.
“Є одна держава, яка оголосила війну, і цього більш ніж достатньо”, — резюмував він.
- Останні прояви жорстокості та мстивості президента РФ Володимира Путіна можуть бути пов’язані з нещодавнім вибухом на Кримському мості. Однак його невибіркові обстріли по українських громадянах також свідчить про перспективу нового жахливого повороту в жорстокій війні.
- Раніше Макрон заявив, що напади РФ змусять Францію збільшити військову допомогу Києву.
- Після серії російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон засудив “навмисні удари” московських сил “по цивільному населенню”.
- Оскільки Україна пришвидшено вимагає більше військової допомоги від своїх союзників, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ пообіцяв від імені Сполучених Штатів довгострокову підтримку Києва на початку шостого засідання Контактної групи з оборони України 12 жовтня.