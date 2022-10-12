12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна найближчими тижнями постачить в Україну системи протиповітряної оборони, радари, ракети та зброю для захисту від ракетних атак і атак безпілотників.

Про це повідомляє CNN.

Макрон, чиї коментарі прозвучали після того, як Україна пережила хвилю російських ракетних атак, наголосив, що французькі постачання допоможуть перемогти саме такі загрози у майбутньому.

Він додав, що Франція також постачить в Україну обладнання та необхідне навчання. Україна спеціально запросила зброю як пріоритет.

Президент Франції зазначив, що це рішення прийняв після “безпрецедентної фази бомбардувань”, які вразили українські міста та інфраструктуру.

Не вдаючись у подробиці, Макрон заявив, що Франція також надає Україні дані військової розвідки.

Акцентуючи успішність міжнародних санкцій, французький президент заявив, що вони працюють.

“Росія глибоко дестабілізована: у своїй здатності відновити свою зброю, виробництво та промисловість”, — наголосив він.

Макрон також зауважив, що “світ перебуває в гібридній війні”.

“Ми використовуємо не лише зброю на землі, але й інформаційну зброю”, — пояснив він, додавши, що РФ використовує широкий спектр підходів до ведення конфлікту, зокрема: пропагандистські канали, оплата впливу, зокрема в соціальних мережах, міграції, шантаж і голод.

Водночас відповідаючи на запитання про ядерні ризики, Макрон підтвердив, що ядерна доктрина Франції не зобов’язує автоматично завдавати удару у відповідь, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні. Президент також відмовився називати РФ “терористичною державою”, заявивши, що такі ярлики “мають мало наслідків”.