Про це йдеться в декларації, опублікованій офіційним інтернет-представництвом президента України.

“Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими збройними силами створює серйозну загрозу”, – зазначається в документі.

У спільній декларації також наголошено, що Франція високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил і визнає їхній значний внесок у безпеку Європейського континенту та за його межами. Своєю чергою, Франція продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Наголошено, що Французька Республіка підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності України. Франція підтримує українську формулу миру та готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру, який буде скликано найближчими місяцями на основі положень саме цієї формули.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі хоче вже у травні представити Раді Безпеки ООН угоду про захист Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з РФ та Україною.

За словами Гроссі, він “продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС”.

Водночас експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно небезпечніша, ніж будь-коли”.