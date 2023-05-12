Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.
Зазначається, що Україна тривалий час виступала проти цієї угоди. Втім, на тлі підготовки до контрнаступу та ймовірних бойових дій у районі Запорізької АЕС згодом підтримала її. Як пише агенція, наразі позиція РФ менш зрозуміла.
За словами Гроссі він “продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС”.
План неодноразово змінювали через його критику з боку України та РФ. Спершу навколо ЗАЕС планували створити так звану “зону безпеки”. Проте сторони відмовилися від цієї ідеї.
Припускається, що відтепер МАГАТЕ хоче заборонити розміщення важкого озброєння на території атомної електростанції. За даними інших джерел, угода передбачатиме відсутність військових на АЕС.
- Російські окупаційні війська готуються “евакуювати” з Енергодара Запорізької області близько 3100 осіб, з яких 2700 – працівники ЗАЕС.
- Експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.
- Очільник НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що російські окупаційні війська проводили навчання зі швидкої евакуації у разі українського контрнаступу.