Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі хоче вже у травні представити Раді Безпеки ООН угоду про захист Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з РФ та Україною.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Україна тривалий час виступала проти цієї угоди. Втім, на тлі підготовки до контрнаступу та ймовірних бойових дій у районі Запорізької АЕС згодом підтримала її. Як пише агенція, наразі позиція РФ менш зрозуміла.

За словами Гроссі він “продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС”.

План неодноразово змінювали через його критику з боку України та РФ. Спершу навколо ЗАЕС планували створити так звану “зону безпеки”. Проте сторони відмовилися від цієї ідеї.

Припускається, що відтепер МАГАТЕ хоче заборонити розміщення важкого озброєння на території атомної електростанції. За даними інших джерел, угода передбачатиме відсутність військових на АЕС.