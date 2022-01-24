Про це йдеться на сайті МЗС Франції.
У відомстві особливо підкреслюють, що подорожі варто відкласти, особливо якщо вони заплановані у північні чи східні регіони України, які межують з Росією та Білоруссю:
“На тлі загострення ситуації, яка виникла через зосередження військ Російської Федерації біля українського кордону, рекомендуємо бути пильними та офіційно закликаємо утриматись від поїздок в прикордонні області північної та східної України. Буде доцільним відкласти свої поїздки до України, навіть якщо вони термінові”, – інформують у МЗС Франції.
Відомо, що декілька країн світу почали евакуацію свої дипломатів та їх сімей з України через загрозу військового вторгнення Росії. Мова йде про США, Велику Британію, Німеччину та Австралію.
Окрім цього, влада Японії звернулась до своїх громадян з проханням покинути межі України.
В той самий час, такі держави як Польща, Чехія, Данія, Латвія та Естонія вважають, що проводити евакуації дипломатів з України поки непотрібно.
- Нагадаємо, що Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.
- Також в Офісі президента відреагували на евакуацію родин дипломатів США з України.
- Раніше засновник французької правої партії Reconquête, кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії та заявив, що з Росією потрібно вибудовувати міцні дружні стосунки.