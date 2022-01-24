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«Не треба драматизувати і залишати Україну» – у ЄС поки не планують вивозити сім’ї дипломатів

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.

Понеділок, 24 січня 2022, 12:23
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Слова Борреля передає кореспондент німецького видання DW.

Боррель наразі не бачить об’єктивних причин драматизувати та кидати країну – переговори з Росією тривають.

Державний секретар Блінкен пояснить нам причини такого рішення. Ми не маємо наміру робити таку ж річ, тому що не знаємо про жодну особливу причину для цього. Але секретар Блінкен поінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо полишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією і поділиться з нами“, – наголосив Боррель.

Відповідну заяву представник ЄС зробив напередодні засідання міністрів закордонних справ, центральною темою обговорення якого стане безпека у Європі, на тлі ймовірної російської агресії в бік України. 

У Міністерстві закордонних справ України теж додали, що не бачать об’єктивних причин покидати територію держави і вважають подібний крок від американської сторони “передчасним і проявом надмірної перестороги”.

Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від’їзд зовсім не є обов’язковим” – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Варто зазначити, що станом на 24 січня не було спільних рішень про будь-які дії щодо евакуації чи скорочення кількості співробітників дипломатичних установ ЄС та його країн в Україні.

Теги: Держдеп США, Держдепартамент США, ЄС, Жозеп Боррель, Олег Ніколенко, США

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