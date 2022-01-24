«Не треба драматизувати і залишати Україну» – у ЄС поки не планують вивозити сім’ї дипломатів

Слова Борреля передає кореспондент німецького видання DW.
Боррель наразі не бачить об’єктивних причин драматизувати та кидати країну – переговори з Росією тривають.
“Державний секретар Блінкен пояснить нам причини такого рішення. Ми не маємо наміру робити таку ж річ, тому що не знаємо про жодну особливу причину для цього. Але секретар Блінкен поінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо полишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією і поділиться з нами“, – наголосив Боррель.
Відповідну заяву представник ЄС зробив напередодні засідання міністрів закордонних справ, центральною темою обговорення якого стане безпека у Європі, на тлі ймовірної російської агресії в бік України.
У Міністерстві закордонних справ України теж додали, що не бачать об’єктивних причин покидати територію держави і вважають подібний крок від американської сторони “передчасним і проявом надмірної перестороги”.
“Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від’їзд зовсім не є обов’язковим” – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.
Варто зазначити, що станом на 24 січня не було спільних рішень про будь-які дії щодо евакуації чи скорочення кількості співробітників дипломатичних установ ЄС та його країн в Україні.
- Нагадаємо, через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Також Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив проти введення превентивних санкцій проти Російської Федерації, але нагадав російській владі: будь-яке вторгнення на територію України США зустрінуть рішучою відповіддю.
- Представники німецької авіакомпанії Lufthansa підтвердили перенесення деяких рейсів на Київ. Вони пояснюють це необхідністю оптимізації графіку руху.