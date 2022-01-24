В адміністрації президента Володимира Зеленського припустили, чому родини дипломатів Сполучених Штатів Америки евакуюють з Києва. За словами голови Офісу Президента Михайло Подоляка, вони не бачать у цьому "тривожних сигналів".

Про таке він заявив у коментарі LIGA.net.

Михайло Подоляк додав, що рішення ймовірно викликано логікою внутрішньополітичної ситуації в США, аніж зростанням напруги через загрози вторгнення Росії. Радник додав, що не зробивши цього Державний департамент США міг зіткнутися з критикою всередині країни. Тобто постійні заяви про ризики погіршення ситуації з безпекою стали для цього причиною, а не фактичні агресивні дії.

“Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які “тривожні сигнали”. Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним”, — розповів Михайло Подоляк.

Радник Офісу Президента вважає, що вже у лютому питання може бути переглянуто.