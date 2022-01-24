Про таке він заявив у коментарі LIGA.net.
Михайло Подоляк додав, що рішення ймовірно викликано логікою внутрішньополітичної ситуації в США, аніж зростанням напруги через загрози вторгнення Росії. Радник додав, що не зробивши цього Державний департамент США міг зіткнутися з критикою всередині країни. Тобто постійні заяви про ризики погіршення ситуації з безпекою стали для цього причиною, а не фактичні агресивні дії.
“Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які “тривожні сигнали”. Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним”, — розповів Михайло Подоляк.
Радник Офісу Президента вважає, що вже у лютому питання може бути переглянуто.
- Нагадаємо, що Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Зокрема через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.