Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання 15 березня Францію звинуватили в уповільненні планів Європейського Союзу виготовляти артилерійські боєзапаси, які будуть передавати Україні.

Європейські джерела повідомили видання, що Париж хотів отримати гарантії того, що угода на 2 мільярди євро щодо спільної закупівлі зброї принесе користь лише фірмам, що базуються в ЄС.

Вимога прозвучала під час переговорів щодо нової схеми під керівництвом Брюсселя щодо закупівлі одного мільйона 155-мм артилерійських снарядів для посилення поставок до України та поповнення виснажених національних арсеналів.

Згідно зі схемою, країни-члени ЄС отримають грошові стимули для централізації та координації закупівель між собою в надії розмістити достатньо великі замовлення, щоб переконати виробників зброї збільшити виробництво.

Французькі офіційні особи стверджували, що лише оборонним компаніям, які базуються в ЄС, слід дозволити доступ до нових прибуткових контрактів.

Критики французької вимоги попереджали, що це ризикує уповільнити підтримку України, оскільки виробничі потужності можуть бути легкодоступними за межами блоку.

“Багато держав-членів висловили іншу думку, ніж Франція. Якщо ми хочемо діяти негайно, що необхідно, допуск компаній, що не входять до ЄС, до схеми дуже важливий. Париж явно віддає перевагу видаткам ЄС на власні галузі, а не підтримці України”, — сказав The Telegraph дипломат ЄС.

На даний час країни ЄС надали Україні 350 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. В Україні наголошують, що сам такі боєприпаси потрібні у великій кількості, щоб підтримувати оборонні лінії та розпочати свій очікуваний весняний контрнаступ.

Брюссель відшкодував своїм державам-членам 450 мільйонів євро за цю допомогу, орієнтовна вартість 1285 євро за снаряд.

Згідно з даними західної розвідки, ЗСУ щодня випускають близько 6000 артилерійських снарядів, тоді як Росія випускає 20 000 артилерійських снарядів на день – стільки ж виробляють європейські виробники оборонної техніки щомісяця.

На зустрічі міністрів оборони ЄС очільник Міноборони України Олексій Резніков сказав, що Україні потрібно щомісяця щонайменше 100 000 155-мм снарядів, щоб зменшити дефіцит на полі бою.

Країни ЄС напередодні все ще сперечалися щодо остаточної угоди щодо закупівлі достатньої кількості снарядів для України.

Початкова пропозиція передбачала виділення 1 мільярда євро фінансування ЄС для відшкодування державам-членам, які можуть негайно передати Україні боєприпаси зі своїх власних запасів.

Ще 1 мільярд євро з фінансової скарбниці блоку буде використано для спільної закупівлі нових боєприпасів на відкритому ринку в надії, що більші замовлення означатимуть нижчу ціну за снаряд.

Велика Британія та інші союзники по НАТО, які не входять до ЄС, приватно висловлювали занепокоєння, що централізовані закупівлі зброї Брюсселем можуть створити бюрократичні бар’єри всередині альянсу та становити загрозу сумісності.

Подібні побоювання висловлювалися під час переговорів ЄС щодо спільних закупівель, але Франція відмовилася відступити від своїх вимог на тій підставі, що вона прагне більшої “стратегічної автономії” для блоку.

Джерело повідомило, що Греція та Кіпр підтримали вимогу Франції не допускати компаній, які не входять до ЄС, до схеми закупівель, щоб запобігти турецьким компаніям у тендерах на контракти.

Норвегія може стати єдиною країною, що не входить до ЄС, якій дозволено виробляти боєприпаси для цієї схеми, оскільки вона є членом Європейського оборонного агентства, яке координуватиме закупівлі.

Будь-яка остаточна угода має бути підписана цього місяця, коли європейські лідери проведуть саміт у Брюсселі.