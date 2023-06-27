Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК "Вагнер" закрито. До цього повідомлялося, що попри обіцянки російського керівництва, розслідування продовжується.

Джерело: CNN.

“Справу про збройне повстання було закрито 27 червня”, — повідомили у ФСБ. “Під час розслідування справи про заколот встановлено, що його учасники припинили дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, справу закрито”.

У звіті не згадується лідер групи Євген Пригожин. Востаннє його бачили, коли він залишав Ростов-на-Дону після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенка. Утім 26 червня він записав аудіозвернення.

Міноборони РФ заявило, що ПВК передасть свою важку військову техніку діючим підрозділам російської армії.

Пригожин заявляв, що група найманців повинна була залишити свої позиції 30 червня і передати техніку Південному військовому округу в російському Ростові. Також він стверджував, що його бойовики вийшли “для демонстрації протесту, а не для повалення влади в країні”.

До заколоту він заявляв, що російські війська атакували сили “Вагнера” в п’ятницю, за кілька днів до того, як мала відбутися передача.