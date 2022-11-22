Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на критику за шарф із зображенням карти "Великої Угорщини" до складу якої входять частини сусідніх країн, у якому він з’явився на футбольному матчі між угорською та грецькою збірними, заявивши, що футбол – це не політика.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Футбол – це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили!”, – зазначив Віктор Орбан.

Натомість речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики. Також він зазначив, що до МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

“Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України”, – написав Олег Ніколенко у Facebook.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ Румунії заявили, що у зв’язку з появою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з шарфом із надрукованою на ньому мапою “Великої Угорщини” на футбольному матчі між збірними Угорщини та Греції, Міністерство закордонних справ передало послу Угорщини в Бухаресті повідомлення про те, що Румунія рішуче не схвалює жест угорського офіційного представника.

Крім того, у МЗС Румунії наголосили, що поведінка Віктора Орбана явно контрастує з атмосферою відкритості та відновлення двостороннього діалогу, що проявилося під час нещодавніх консультацій, які міністр закордонних справ Румунії мав у Будапешті, як зі своїм угорським колегою, так і з прем’єр-міністром Угорщини.

“Будь-які ревізіоністські ідеї є неприйнятними й суперечать поточним реаліям і зобов’язанням, які спільно взяли на себе Румунія та Угорщина щодо побудови двосторонніх відносин у межах визначальних параметрів основного інструменту, який регулює двосторонні відносини, а саме Договору про розуміння, співпрацю та добросусідство між Румунією та Угорською Республікою, підписаний у Тімішоарі 16 вересня 1996 року, і відповідно про Стратегічне партнерство, якому цього року виповнюється два десятиліття”, – заявили у МЗС Румунії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Цього разу політик прийшов на футбольний матч між угорською та грецькою збірними у шарфі з зображенням карти “Великої Угорщини”, до складу якої входять частини сусідніх країн – України, Румунії, Хорватії, Австрії, Сербії та Словаччини.

Інцидент трапився ввечері 21 листопада, на товариському футбольному поєдинку між збірними Угорщини та Греції. Орбан зустрівся з футболістами своєї країни у роздягальні. На матч політик взяв із собою шарф із зображенням карти “Великої Угорщини” з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта “Великої Угорщини” включає регіони нинішніх меж Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що стурбована повідомленнями Будапешта про те, що інфляція в Європі та високі ціни на енергоносії спричинені антиросійськими санкціями.

“Поведінка Угорщини дуже насторожує. Досі Угорщина також підтримувала ці санкції і погоджувалась з ними. Поки що мовиться одне, а робиться інше, проблема не така велика. Проте я також дуже стурбована тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не спричинено санкціями, це спричинено війною”, – наголосила Кая Каллас.

За її словами, проблемою є й те, що частина країн Західних Балкан мають дуже тісні зв’язки з Росією. На думку Каї Каллас, історія показала, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання в Росії, рано чи пізно буде обманений й заплатить за це велику ціну.

“Я дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все ж таки були єдині, зокрема й з Угорщиною щодо таких важливих питань”, – підсумувала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.