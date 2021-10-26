Один із найцікавіших брендів кросівок 2021 року тепер можна купити у Великобританії – SCRY Lab пропонує вибір революційного взуття майбутнього.

Про це повідомляє модне видання Hypebeast.

Однойменна “лабораторія взуття” відома своїми сміливими формами та платформами кросівок. Взуття може бути виготовлено всього за два тижні й часто виробляється на замовлення, що дозволяє бренду запропонувати стійку альтернативу кросівок масового виробництва.

SCRY – це передова лабораторія взуття, заснована дизайнером-новатором у 2020 році. Лабораторія SCRY бере взуття як об’єкт дослідження, щоб вивчають можливості майбутнього дизайну та виробництва.

Вони працюють на перетині мистецтва, дизайну, технологій, культури та навколишнього середовища. Дизайнери стверджують, що працюють над втіленням передових інновацій у реальне життя.

У продаж вийшли кросівки “Shadow” – провідний продукт бренду. Також вийшло взуття у кольорі “Lunar”.

На сьогодні це взуття виглядає революційною і виглядає так, ніби рухається завдяки своїм лініям, які охоплюють форму та заохочують погляд, спрямований вперед.

Ціни варіюються від 611 доларів США до 882 доларів США і зараз їх можна купити на вебсайт APOC Store по всьому світу.