Гуді Yeezy x Gap зараз є найпопулярнішим вуличним одягом на сайтах перепродажів, а націнки на них перевищують місцями 100%. #Букви розбирають, у чому секрет такої популярності.

Про це повідомляє модне видання The Business of Fashion.

Гуді Yeezy x Gap, які вийшли у продаж наприкінці вересня, стали найпопулярнішими речами у стилі стрітстайл на сайті перепродажу StockX.

Звісно ж, і націнки під час перепродажів шалені – аналогічно з націнками кросівок Yeezy. Однак, чи зможе бренд Yeezy підвищити загальні продажі Gap – це вже інше питання.

Такий ажіотаж властивий багатьом новим колекціям репера Ye (він же, у минулому, Каньє Вест). Однак, гуді Gap самі по собі не викликали такої популярності у прихильників вуличної моди.

Розберімося, що собою являють популярні гуді Yeezy x Gap. Вони представлені у шести кольорах: чорний, коричневий, жовто-бежевий, фіолетовий, червоний і синій. Стиль – унісекс, є дитячі розміри. Матеріал – органічна двошарова бавовна.

На гуді немає емблем чи малюнків – стиль максимально мінімалістичний. Плече занижене, на животі – велика кишеня.

Саме ці гуді викликали шалений ажіотаж, не властивий Gap. Про це свідчить і популярність товару на ринку перепродажів – гуді продаються там із націнкою, значно вищою за роздрібну вартість на офіційному сайті. Подібне явище можна спостерігати з кросівками Adidas Yeezy.

Гуді продаються на сайті StockX з вартістю, яка в середньому перевищує офіційну на 50%. Штучний дефіцит товару підштовхує до зростання націнки на ринку перепродажів – це усталена стратегія й один із секретів гайпу навколо товарів багатьох брендів.

Так, найпопулярнішим і найменш поширеним кольором виявився чорний – і він демонструє, наскільки люди готові переплатити за товар. Середня вартість такого на StockX становить 367 доларів США. Однак, найвища ціна, яка була сплачена за цю толстовку, становить $899.

Така популярність чорного кольору пояснюється тим, що під час випуску лінії вони були дефіцитними – на сайті їх було менше сотні.

Найбільше толстовок продано у блакитному кольорі – понад 2000 на сайті.

Попит і пропозиція також, ймовірно, пояснюють, чому більші розміри, такі як XL і XXL, мають вищі середні ціни перепродажу.

Компанії намагаються передбачити, скільки кожного розміру випустити на ринок. Часто вони випускають найбільше запасів у середині діапазону розмірів і випускають на ринок обмежену кількість дуже малих і дуже великих розмірів. Однак у цьому випадку головними покупцями толстовок Yeezy x Gap є чоловіки, а непропорційний попит на більші розміри підвищує ціни.

Gap, які останнім часом почали втрачали популярність на ринку одягу, явно покладають надії, що колаборація з Yeezy зможе вдихнути у них життя.

“Хоча це був прибутковий бізнес-крок для Gap, йому буде важко утримати клієнта, якого привела співпраця з Yeezy. Для цього необхідно буде перенаправити свою увагу на подібну клієнтську базу та їх сферу інтересів”, – заявив Дарсі Джапп, аналітик одягу GlobalData, дослідницької та консалтингової фірми. “Цей клієнт, як правило, молодий, з інтересом до хіп-хопу та вуличного одягу”, – додав він, описуючи портрет середнього покупця товарів Yeezy.

З іншого боку, ця співпраця не була безплідною – вона підвищила впізнаваність для обох сторін і привела клієнтів, які, можливо, раніше про них не чули. Однак, поки що лінійки Gap поза співпрацею з Yeezy не є популярними на StockX.