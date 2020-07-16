Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як повідомлялося раніше, вранці 16 липня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. Пізніше в поліції поінформували про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Ботнара.

Виявилося, що зникнення чиновника було частиною спецоперації ДБР, спрямованої на попередження його замовного вбивства.

Слідчі відомства встановили, що один з депутатів Черкаської міської ради “через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу” намагався організувати замовне вбивство Ботнара.

“Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток”, — повідомили в Бюро.

З метою запобігання злочину правоохоронці зімітували загибель чиновника та затримали депутата.

“Під час спільної багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей як оплати за злочин, затримали його організатора”, — йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому депутатові про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) і обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.