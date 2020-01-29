Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол ("Народний фронт") громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг в ДБР.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше повідомлялося, що під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол.

“За попередньою інформацією, приблизно об 11:00 28 січня 2020 року особа проникла на охоронювану територію Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника Директора ДБР, та під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, особу було виведено із зали проведення брифінгу. До того ж, під час супроводження до виходу, вона чинила опір правоохоронцям.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. (Її дії, – ред.) супроводжувалися особливою зухвалістю, пов’язаної з опором представникові влади, припиняти хуліганські дії вказаної особи (ч.3 ст.296 Кримінального кодексу)”, – заявили ДБР.

У разі доведення вини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.