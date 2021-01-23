«Geek Journal» vs 1+1: медіахолдинг заперечує відкликання скарг

Про це йдеться у заяві 1+1.
“Наразі ці відео, на які креатор вищезазначеного каналу не мав авторських прав, на відеохостингу відсутні, що й було метою скарг”, – йдеться у заяві.
У медіахолдингу підкреслили, що “скарги були надіслані у зв’язку з незаконним використанням автором контенту та з метою захисту власного контенту”.
“Канал було заблоковано безпосередньо за рішенням відеохостингу YouTube. Перший “страйк” від відеохостингу канал отримав за порушення авторських прав ще восени 2020 року. Після першого попередження від YouTube використання контенту 1+1 media у незаконний спосіб продовжилося, а ініціативи врегулювати ситуацію з правовласником не було”, – зазначили в 1+1.
У компанії продовжують стверджувати, що відео з контентом 1+1 знайшла система моніторингу SUDUM, хоча співзасновник “Geek Journal” Тайлер Андерсон стверджує, що контент вишукували в ручному режимі.
Нагадаємо, що кілька годин тому співзасновник каналу та ведучий Олексій Коваленко, він же Тайлер Андерсон, у відеозверненні заявив, що 1+1 під тиском громадськості вирішив відкликати свої скарги. Однак команда не впевнена, що це кінець конфлікту.
- Раніше співзасновник та ведучий Youtube-каналу “Geek Journal” Олексій Коваленко, більш відомий під псевдонімом Тайлер Андерсон, повідомив, що канал невдовзі буде заблоковано через правило “трьох страйків”. #Букви розібралися, хто та чому заблокував популярний канал. Детальніше про це – за посиланням.
- Конфлікт між 1+1 media та Youtube-каналом “Geek Journal” триває. Після скарг медіахолдингу платформа вирішила остаточно заблокувати україномовний канал про фільми та серіали. Однак після суспільної реакції сторони домовилися щодо зустрічі.