«Geek Journal» vs 1+1: медіахолдинг заперечує відкликання скарг

У суботу, 23 січня, 1+1 media заявила, що не відкликала скарги на відео YouTube-каналу “Geek Journal”. Зазначається, що скарги були надіслані на відео, які містили контент, авторські права на який належать холдингу.

Про це йдеться у заяві 1+1.

“Наразі ці відео, на які креатор вищезазначеного каналу не мав авторських прав, на відеохостингу відсутні, що й було метою скарг”, – йдеться у заяві.

У медіахолдингу підкреслили, що “скарги були надіслані у зв’язку з незаконним використанням автором контенту та з метою захисту власного контенту”.

“Канал було заблоковано безпосередньо за рішенням відеохостингу YouTube. Перший “страйк” від відеохостингу канал отримав за порушення авторських прав ще восени 2020 року. Після першого попередження від YouTube використання контенту 1+1 media у незаконний спосіб продовжилося, а ініціативи врегулювати ситуацію з правовласником не було”, – зазначили в 1+1.

У компанії продовжують стверджувати, що відео з контентом 1+1 знайшла система моніторингу SUDUM, хоча співзасновник “Geek Journal” Тайлер Андерсон стверджує, що контент вишукували в ручному режимі.

Нагадаємо, що кілька годин тому співзасновник каналу та ведучий Олексій Коваленко, він же Тайлер Андерсон, у відеозверненні заявив, що 1+1 під тиском громадськості вирішив відкликати свої скарги. Однак команда не впевнена, що це кінець конфлікту.