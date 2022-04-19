Американський концерн General Motors першим серед автомобільних виробників припиняє свою діяльність у РФ через агресію країни проти України.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на власні джерела.

Так, компанія очікувала на роз’яснення від американського регулятора, після чого фактично оголосила про вихід з ринку РФ. Наразі офіційної заяви компанія поки що не надавала.

Натомість дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин, які фактично заборонені санкціями США.

Варто зауважити, що General Motors не компенсуватиме внески у дилерські центри.

Нагадаємо, що GM згорнув виробництво в РФ ще у 2015 році через анексію країною-агресором українського Криму.

Довідка. General Motors — американський автомобільний концерн, що виробляє вантажні та пасажирські автомобілі в 37 країнах і продає їх в 192 країнах. Компанія продає автомобілі під брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden та Wuling.