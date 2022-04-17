Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Фактично зупинено виробничі потужності “Ульяновського механічного заводу”. Це підприємство виробляє радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності. Йдеться про ЗРК “Бук”, ЗРК “Куб”, ЗГРК “Тунгуска”, якими користуються сухопутні війська РФ.
“Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – “оператор-навідник” ЗРК “Бук”. Пропонована зарплатня – 50 000 рублів на місяць”, – додає пресслужба.
Виробництво зупинено через використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. До початку широко наступу необхідні компоненти продавала Німеччина, але країна відмовилась від зв’язків з окупантом.
Керівництво заводу шукає можливості, як обійти санкції. У Москві планують залучили до постачання треті країни.
- Нагадаємо, російська війська планують посилити свій наступ на Сході України завдяки військовій техніці, яку посилають з Білорусі. Постачання спрямовують до місць поблизу Харкова та Сєверодонецька.
- Також у зв’язку з новим етапом російського вторгнення, який буде зосередженим на Сході, левова частка жителів міста Краматорськ (Донецька область) покинули його.
- За словами двох високопоставлених представників оборони США, Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні на цих вихідних або на початку наступного тижня, і Україна швидко проходить артилерійські обстріли.
- Згідно з даними Генштабу, Росія продовжує накопичення своїх військ для завдання удару по Східних регіонах – але в російських військових є значні проблеми із забезпеченням.