У РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Фактично зупинено виробничі потужності “Ульяновського механічного заводу”. Це підприємство виробляє радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності. Йдеться про ЗРК “Бук”, ЗРК “Куб”, ЗГРК “Тунгуска”, якими користуються сухопутні війська РФ.

“Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – “оператор-навідник” ЗРК “Бук”. Пропонована зарплатня – 50 000 рублів на місяць”, – додає пресслужба.

Виробництво зупинено через використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. До початку широко наступу необхідні компоненти продавала Німеччина, але країна відмовилась від зв’язків з окупантом.

Керівництво заводу шукає можливості, як обійти санкції. У Москві планують залучили до постачання треті країни.