Голова Черкаської ОДА Роман Боднар спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що з Черкаської інфекційної лікарні, нібито, втекли два пацієнта з коронавірусом.

Про це він заявив на брифінгу.

“До мене дійшла новина, яку підхопили засоби масової інформації, що, нібито, з Черкаської інфекційної лікарні втекли двоє інфікованих пацієнтів. Це не відповідає дійсності. Двох пацієнтів з легкою формою перебігу хвороби, дочку і мати, відпустили додому, на самоізоляцію, під спостереження лікаря. Вони лікуються відповідно до галузевих протоколів МОЗ “, – зазначив Боднар.

Він розповів, що вчора Національна служба здоров’я України провела раптову перевірку в декількох районних лікарнях. Черкаську інфекційну лікарню, де організований “вахтовий” метод роботи лікарів, відзначили як одну з найкращих.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBodnarRomanCheODA%2Fvideos%2F1334279450293954%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(Дивитися відео з 3:29 хвилини, – ред.)