Про це він заявив на брифінгу.
“До мене дійшла новина, яку підхопили засоби масової інформації, що, нібито, з Черкаської інфекційної лікарні втекли двоє інфікованих пацієнтів. Це не відповідає дійсності. Двох пацієнтів з легкою формою перебігу хвороби, дочку і мати, відпустили додому, на самоізоляцію, під спостереження лікаря. Вони лікуються відповідно до галузевих протоколів МОЗ “, – зазначив Боднар.
Він розповів, що вчора Національна служба здоров’я України провела раптову перевірку в декількох районних лікарнях. Черкаську інфекційну лікарню, де організований “вахтовий” метод роботи лікарів, відзначили як одну з найкращих.
(Дивитися відео з 3:29 хвилини, – ред.)
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- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.