Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.
За словами Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю заражень – 392 нові випадки COVID-19.
“З огляду на сьогоднішній антирекорд із захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно”, – наголосив міністр.
Він уточнив, що вихід з карантину стане можливим, лише коли буде спостерігатися стабільне зниження кількості нових заражень.
“Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, за яких умов це можливо в країні. І можу впевнено сказати, що це можливо лише тоді, коли ми будемо бачити стабільне зниження захворюваності на коронавірус”, – зазначив Степанов.
“Що стосується механізму виходу з карантину, етапів виходу – ми постійно аналізуємо досвід різних країн: яким чином вони виходили. І максимально комфортно будемо це робити в нашій країні. Але тільки після того, коли побачимо, що для цього є можливість у нашій країні” , – додав очільник МОЗ.
(На відео – з 3:40)
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.
- Напередодні Максим Степанов повідомляв, що рішення про ослаблення карантину в Україні буде прийматися вже після Великодня – “ближче до 24 квітня”, коли закінчується термін введених раніше обмежувальних заходів.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.