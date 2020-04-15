Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що наразі недоцільно говорити про вихід країни з карантину, з огляду на зростання випадків зараження коронавірусом.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

За словами Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю заражень – 392 нові випадки COVID-19.

“З огляду на сьогоднішній антирекорд із захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно”, – наголосив міністр.

Він уточнив, що вихід з карантину стане можливим, лише коли буде спостерігатися стабільне зниження кількості нових заражень.

“Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, за яких умов це можливо в країні. І можу впевнено сказати, що це можливо лише тоді, коли ми будемо бачити стабільне зниження захворюваності на коронавірус”, – зазначив Степанов.

“Що стосується механізму виходу з карантину, етапів виходу – ми постійно аналізуємо досвід різних країн: яким чином вони виходили. І максимально комфортно будемо це робити в нашій країні. Але тільки після того, коли побачимо, що для цього є можливість у нашій країні” , – додав очільник МОЗ.

(На відео – з 3:40)