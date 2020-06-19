Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Міністр зазначив, що Кабмін на тлі зростання кількості хворих COVID-19 вніс зміни до постанови, що регламентує карантин. Зокрема, були визначені нові ознаки, в зв’язку з якими можуть бути посилені карантинні заходи.

Степанов висловив думку, що для того, щоб захворюваність пішла на спад, українцям потрібно “просто задуматися і дотримуватися тих рекомендацій міністерства, які даються”. Наразі же українці цього, за словами міністра, не роблять, відбувається “повна анархія”.

“Тому що там, іноді, вибачте, анархія повна, яка відбувається з точки зору дотримання правил, які ми рекомендуємо. Треба подивитися на вулицю, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі. Звичайно, важко говорити , що у такий спосіб ми можемо стримувати поширення коронавірусу”, — зазначив Степанов.

Пізніше народна депутатка від “Голосу” Ольга Стефанишина зазначила, що їй “незручно чути речі про анархію і те, що люди винні в тому, що зараз відбувається”. Вона висловила думку, що людям складно пояснити важливість дотримання правил карантину, коли їх не дотримуються представники влади.

“Люди чують від міністра, що є карантин, не можна ходити в ресторани. На наступний день вони бачать президента з санітарним лікарем, які п’ю каву в ресторані”, — зазначила вона.

Тоді Степанов відповів, що зазвичай українців “не називає анархістами, а просить дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я”.