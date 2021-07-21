Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що на Олімпіаді в Токіо неможливо домогтися нульового ризику заражуваності коронавірусом.

Про це повідомляє АР.

“Ознакою успіху в найближчі два тижні є не нуль випадків. Успіх буде, якщо вдасться зробити так, щоб ідентифікувати всі випадки, ізолювати тих, що заразилися і подбати про їх здоров’я якомога швидше, а також перешкодити подальшій передачі інфекції”, – сказав Гебрейсус.

Число пов’язаних з Іграми випадків COVID-19 в Японії в середу склало 79, при цьому все більше міжнародних спортсменів дали позитивний результат тесту ще вдома і не змогли приїхати в Токіо.

Експерти в галузі охорони здоров’я в Японії попередили, що Олімпіада перетвориться в захід “суперрозповсюдження” коронавірусу.

“У житті немає нульового ризику. Пандемія – це випробування, і світ зазнає невдачі”, – додав він, прогнозуючи понад 100 000 смертей від COVID-19 в усьому світі до того, як 8 серпня в Токіо згасне олімпійський вогонь.

Він також назвав “жахливою несправедливістю”, що 75% вакцин, доставлених на сьогоднішній день у всьому світі, припадає на 10 країн.