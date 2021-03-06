Міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, чи буде у 2021 році дефолт, якщо Міжнародний валютний фонд не виділить Україні другий транш кредиту.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Марченко нагадав, що для перегляду програми з МВФ, після якого має відбутися транш, Україні слід виконати певні вимоги. Зокрема, йдеться про антикорупційну та судову реформу, дії задля того, щоб запрацювали ринкові механізми в енергетичній сфері.

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Міністр зазначив, що Мінфін на сьогодні не розглядає варіантів, що траншу від МВФ цьогоріч не буде, попри те, що раніше вже двічі домовитися не вдалося.

“Ми коли планували бюджет цього року, ми передбачали роботу за програмою МВФ. Ми вимушені так працювати, кризовий рік, нам потрібна підтримка. Тому ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде. Але, звичайно, хотілося б, щоб це було раніше”, — сказав він.

Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьогоріч можуть бути затримки траншу. При цьому економічних передумов для дефолту він не бачить.

“Дефолту не буде. Дефолт — це політичне рішення, а потім економічне. Економічних підстав я не бачу”, — сказав міністр.