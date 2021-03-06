Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Марченко нагадав, що для перегляду програми з МВФ, після якого має відбутися транш, Україні слід виконати певні вимоги. Зокрема, йдеться про антикорупційну та судову реформу, дії задля того, щоб запрацювали ринкові механізми в енергетичній сфері.
Міністр зазначив, що Мінфін на сьогодні не розглядає варіантів, що траншу від МВФ цьогоріч не буде, попри те, що раніше вже двічі домовитися не вдалося.
“Ми коли планували бюджет цього року, ми передбачали роботу за програмою МВФ. Ми вимушені так працювати, кризовий рік, нам потрібна підтримка. Тому ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде. Але, звичайно, хотілося б, щоб це було раніше”, — сказав він.
Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьогоріч можуть бути затримки траншу. При цьому економічних передумов для дефолту він не бачить.
“Дефолту не буде. Дефолт — це політичне рішення, а потім економічне. Економічних підстав я не бачу”, — сказав міністр.
- Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.
- Водночас Марченко наголошує, що місія МВФ не завершилася без результату.