Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про плани Уряду на найближчі 5 років, а також про реформи, які слід впроваджувати.

Зазначену інформацію він виклав під час виступу на “Українському сніданку” в Давосі.

Гончарук зазначив, що в наступні п’ять років Уряд має зробити економіку України значно енергоефективнішою.

“Стратегічний напрям на наступні п’ять років для нашої країни – це стати сильнішими зсередини, це стати ефективнішими. У тому числі в плані енергетики. Ми споживаємо занадто багато в тому плані, що ми витрачаємо занадто багато. Рівень втрат у деяких українських містах досягає більш 50 %. Це означає те, що ми опалюємо космос”, – заявив він.

Гончарук також повідомив про необхідність диверсифікації енергоресурсів, щоб Україна не залежала “від однієї країни, якою б вона не була”. За його словами, до 2023 року планується об’єднати українську енергетичну систему з європейською.

Також прем’єр наголосив на необхідності збільшення видобутку власних енергоресурсів.

“Це головні речі. Звичайно, вони, може, трохи узагальнені, але я б зараз не хотів заглиблюватися в деталі. Ми про це вже думаємо дуже детально і на дуже професійному рівні з нашими колегами”, – додав глава Уряду.

Стосовно реформування, в 2020 році плануються “дуже складні реформи” у сфері охорони здоров’я, які відкриють її для приватного капіталу.

“Реформи в сфері охорони здоров’я вперше нададуть можливість приватному капіталу зайти в медичну сферу, оскільки вперше держава платитиме за послуги, які можуть надавати як державні, так і приватні медустанови”, – пояснив Гончарук.

Також у Кабміні планують спрощення системи оподаткування та продовження валютної лібералізації.

“На весну ми плануємо серйозні зміни до податкового законодавства в бік зменшення та спрощення”, – розповів Гончарук.

За його словами, ще в Уряді мають намір “екстремально спростити умови працевлаштування, тому що в Україні зараз розлучитися іноді простіше, ніж звільнити людину з роботи”.

“Ми також зберігаємо курс на євроінтеграцію. Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила з нашими європейськими колегами”, – наголосив Гончарук.

(На відео – з 7:00 і 22:50)